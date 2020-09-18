Подозреваемого в изнасиловании и убийстве сестер из Рыбинска задержали

Житель Рыбинска изнасиловал и убил двух несовершеннолетних сестер. После нескольких дней розысков полицейским удалось задержать подозреваемого преступника.

«Мы подтверждаем, что задержан сотрудниками полиции. Пока других подробностей нет», — сообщили «360» в пресс-службе МВД Ярославской области.

По данным источника Life, подозреваемого Виталия Молчанова правоохранители задержали в том же районе, где произошло убийство.

Тела двух сестер днем 15 сентября нашли в квартире одного из жилых домов в Рыбинске. Девочки родились в 2006 и 2011 годах. Прибывшие полицейские нашли признаки насильственной смерти. Во время предварительного следствия выяснилось, что перед убийством детей изнасиловали.

Следователи завели уголовные дела об убийстве и насилии, которые затем соединили в одно производство. Мать сестер жила с мужчиной, вышедшим из тюрьмы зимой 2019 года. Его лишили свободы за особо тяжкие преступления, в числе которых были и убийства. Именно его правоохранители заподозрили в преступлении и начали розыск.

Как сообщали СМИ, мать девочек познакомилась с Молчановым в Сети. Общение переросло в роман, и женщина переехала с детьми в Рыбинск. После убийства она нашла в квартире тела своих дочерей и позвонила в полицию. Согласно одной из версий, причиной расправы могла стать ревность.