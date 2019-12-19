Подозреваемого в изнасиловании и попытке убийства третьеклассницы задержали в Краснодарском крае

Задержанным оказался отчим школьницы. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за кражи и хранение наркотиков, написал портал «Утро.ру».

Девятилетняя девочка ушла погулять и не вернулась домой 18 ноября. Ее нашли в выгребной яме у местного дома культуры через сутки. У оперативников возникли подозрения, что ребенка пытались убить, чтобы скрыть следы другого преступления. На это указывали характерные травмы на теле. Школьницу доставили в реанимацию. Несколько дней третьеклассница была в коме. Как сообщили в прокуратуре, сейчас потерпевшая выписана из больницы.