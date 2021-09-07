Подозреваемого в изнасиловании и избиении бабушки до смерти задержали в Петербурге

В Петербурге спустя четыре года расследования удалось задержать мужчину, которого подозревают в изнасиловании и жестоком избиении 67-летей пенсионерки. Об этом сообщили «Невские новости».

Поиски подозреваемого продлились четыре года. Преступление произошло 2 октября 2017 года. Мужчина надругался над пенсионеркой, а после избил ее. Ее госпитализировали от дома № 4 в Рабфаковском переулке в тяжелом состоянии. Спустя семь дней она скончалась в больнице.

Накануне в Невском районе по подозрению в изнасиловании и избиении задержали 40-летнего петербуржца. Мужчина проживал на проспекте Обуховской обороны. Ранее он неоднократно был судим.