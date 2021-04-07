Подозреваемого в изнасиловании двух мальчиков задержали в Москве

В районе Южное Бутово мужчина изнасиловал двух мальчиков и сбежал. Полиция уже задержала подозреваемого. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию 6 апреля сообщили, что неизвестный мужчина, предложив двум несовершеннолетним помочь донести пакеты до дома, уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице в Москве», — рассказали источник.

В этом заброшенном доме он изнасиловал их и скрылся. Одному мальчику было 13 лет, второму — 14. В результате подозреваемого в преступных действиях 48-летнего москвича задержали вечером того же дня. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

В конце марта жителя Краснодара приговорили к пожизненному заключению за похищение и насилие. 58-летнего жителя признали виновным в похищении и изнасиловании двух женщин и еще по нескольким статьям. Он угрожал девушкам оружием. Одну жертву он убил после изнасилования. Пожизненное заключение обвиняемый будет отбывать в колонии особого режима.