Подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки задержали в Омской области

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки в одном из пригородных поселков. О задержании предполагаемого педофила сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет России.

По версии следствия, днем 28 августа 46-летний мужчина увидел девочку, обманом увлек ее на пустырь и совершил преступление, а после этого скрылся. Его поймали в Омске. Следователи ходатайствовали об аресте.

«Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная помощь», — сообщили в Следкоме России.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил сайт «Город55». Насильник выбил 9-летней школьнице зубы и нанес другие травмы, ее поместили в реанимацию. На преступника завели уголовное дело по статье об изнасиловании.

Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.