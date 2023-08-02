Криминал 02 августа 2023, 14:02 Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Москве задержали СК задержал подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки на юго-западе Москвы задержали в столице. Следственный комитет возбудил дело по пункту «б» части 4 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с 8 марта по 1 июня молодой человек находился в квартире своей знакомой на Новоясеневском проспекте, где в один из дней изнасиловал ранее знакомую 13-летнюю девочку.

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«В настоящее время молодой человек задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте.

Ранее в Москве задержали четырех мигрантов. Их заподозрили в разбойном нападении и изнасиловании двух женщин.