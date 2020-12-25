Подозреваемого в избиении женщины задержали в Красноярске

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что в соцсетях появилось видео, на которое попал мужчина, избивающий женщину. Отмечается что пострадавшая гуляла по улице с собакой и упала. Мужчина шел за ней следом, наклонился и начал бить ее по голове руками и ногами. Женщину доставили в больницу. После задержания нападавший не смог объяснить полицейским свою агрессию. Возбуждено уголовное дело.