Подозреваемого в избиении пиар-директора «Спартака» отправили под домашний арест

Подозреваемого в избиении пиар-директора футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова отправили под домашний арест до 10 июля. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале московских судов.

Жафяр Боровков подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Следствие попросило Перовский районный суд Москвы, куда поступили материалы дела, арестовать Боровкова. Но суд отказал в ходатайстве и отправил мужчину под домашний арест до 10 июля.

пресс-служба Перовского районного суда Москвы

Драка Боровкова с Фетисовым произошла 10 мая у бара в районе Новокосино. В это время с пиар-директором «Спартака» были его супруга и сестра. Он увидел потасовку двух незнакомцев, решил их разнять.

На видео, которое опубликовало МВД, видно, что Фетисов первый ударил одного из мужчин. В ответ его сильно ударили по голове, после этого он потерял сознание и упал на землю. Врачи диагностировали у него перелом височной кости и ушиб головного мозга. Накануне ему стало лучше и он был переведен из реанимации в обычную палату.