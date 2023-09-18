Криминал 18 сентября 2023, 15:40 Подозреваемого в хищении более 180 миллионов рублей у банка будут судить в Москве СК Москвы завершил расследование дела о хищении свыше 180 миллионов рублей Фото: freepik.com

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В столице раскрыли дело о хищении более чем 180 миллионов рублей у банка. В краже обвинили бенефициара кредитной организации, в ближайшем будущем его ждет суд, сообщили в пресс-службе МВД Москвы.

По данным ведомства, бенефициар банка вместе с сообщником, выступившим в роли заемщика, предоставил в кредитный отдел поддельные документы о финансовом положении последнего, а также о целях займа.

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Получив деньги, подельники создали фиктивные документы, в которых были сведения о погашении задолженности. По факту кредит никто не погасил, деньги банка сообщники поделили. Сумма материального ущерба составила больше 180 миллионов рублей.

После этого бенефициара банка объявили в федеральный розыск. Против него возбудили отдельное уголовное дело. В августе этого года подозреваемого нашли и предъявили ему обвинение. Сейчас следователи направили в суд материалы уголовного дела.

Ранее полиция задержала в Москве подозреваемых в мошенничестве в сфере госзакупок. По версии следствия, преступники создали более 40 подконтрольных юридических лиц с названиями, схожими с государственными организациями.