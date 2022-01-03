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    03 января 2022, 22:40

    Подозреваемого в хищении бюджетных денег бизнесмена застрелили в Дагестане

    Подозреваемого в хищении 576 млн рублей бизнесмена Ризаева застрелили в Дагестане

    Дарья Бунякова

    Учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева убили в Дагестане. Бизнесмена подозревали в хищении 576 миллионов рублей из регионального бюджета.

    Подозреваемого в хищении бюджетных денег бизнесмена застрелили в Дагестане

    «В Махачкале сегодня утром убили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Ведутся поиски преступника, возбуждено уголовное», — привел ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Как уточнила газета «Известия», Ризаев был учредителем ООО «Гранит». Мужчину застрелили, когда он выходил из одного из домов на Речной улице. В бизнесмена выстрелили три раза, после чего он сразу же скончался.

    Сотрудникам полиции уже удалось установить личность убийцы. Злоумышленника задержали и отправили на допрос. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства убийства Ризаева.

    Ранее предпринимателя обвиняли в хищении 576 миллионов рублей из бюджета Дагестана. Также его подозревали в легализации похищенного на сумму 4,7 миллиона рублей. Следователи считают, что Ризаев «отмыл» деньги с помощью реализации программы переселения аварийного жилья. Речь идет о периоде с 2016 по 2017 год. Суд приговорил бизнесмена к четырем годам лишения свободы, но позже отменил решения из-за недостаточного количества улик.