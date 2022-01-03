Подозреваемого в хищении бюджетных денег бизнесмена застрелили в Дагестане

Учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева убили в Дагестане. Бизнесмена подозревали в хищении 576 миллионов рублей из регионального бюджета.

«В Махачкале сегодня утром убили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Ведутся поиски преступника, возбуждено уголовное», — привел ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Как уточнила газета «Известия», Ризаев был учредителем ООО «Гранит». Мужчину застрелили, когда он выходил из одного из домов на Речной улице. В бизнесмена выстрелили три раза, после чего он сразу же скончался.

Сотрудникам полиции уже удалось установить личность убийцы. Злоумышленника задержали и отправили на допрос. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства убийства Ризаева.

Ранее предпринимателя обвиняли в хищении 576 миллионов рублей из бюджета Дагестана. Также его подозревали в легализации похищенного на сумму 4,7 миллиона рублей. Следователи считают, что Ризаев «отмыл» деньги с помощью реализации программы переселения аварийного жилья. Речь идет о периоде с 2016 по 2017 год. Суд приговорил бизнесмена к четырем годам лишения свободы, но позже отменил решения из-за недостаточного количества улик.