Подозреваемого в грабеже поймали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали 29-летнего мужчину, которого заподозрили в грабеже. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное управление МВД.

Ограбление произошло в конце апреля на улице Восточной. Подозреваемый напал на горожанку и украл у нее сумку, в которой находились смартфон и деньги. Оказалось, что мужчину уже привлекали к ответственности за такие преступления. Возбуждено уголовное дело.

«Полицейские располагают информацией, что задержанный может быть причастен к иным подобным хищениям, совершенным на территории Екатеринбурга», — добавили в ведомстве.