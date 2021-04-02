Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Сальске

В Сальске (Ростовская область) задержали 49-летнего местного жителя, которого заподозрили в двойном убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло накануне. Подозреваемый пришел домой к знакомому, с которым у него был давний конфликт. Между мужчинами снова вспыхнула ссора, в ходе которой гость прирезал хозяина. Затем он убил и его супругу. В этот момент в дом заглянул сосед погибших. Мужчина напал и на него, но тот вырвался и убежал, после чего вызывал правоохранителей. Они поймали нападавшего.