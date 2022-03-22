Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Пензенской области

В Пензенской области задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

Убийство произошло в Никольске на улице Анохина. Подозреваемый выпивал вместе со знакомым мужчиной и его сожительницей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Правоохранителей предполагают, что подозреваемый забил пострадавших до смерти. Возбуждено уголовное дело.