Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде арестовали 64-летнего местного жителя, которого заподозрили в двойном убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло 20 октября в одной из квартир на улице Пискунова. Подозреваемый повздорил со своей супругой и застрелил ее из ружья. Также он убил и брата жены. После этого он попытался скрыться, но попал в аварию. Мужчина оставил машину на месте ДТП и сбежал. Правоохранители задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.