Подозреваемого в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух человек на свадебном торжестве в Новой Москве. Его пособника ищут.

«Задержан подозреваемый в двойном убийстве, местонахождение его пособника устанавливается», — приводит РИА «Новости» слова старшего помощника главы СУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Ранее в ведомстве сообщили, что 22 января на празднике в Новой Москве между гостями произошел конфликт, который закончился перестрелкой. Два человека погибли.

СМИ пишут, что на свадьбе убили жениха и его брата. Место преступления сняли на видео. Следователи завели уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».