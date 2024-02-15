Криминал 15 февраля 2024, 19:03 Подозреваемого в диверсии на железной дороге под Орлом задержали СК: в Орле задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге подростка РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Орле задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи установили, что 8 февраля активно поддерживающий в социальных сетях ВСУ молодой человек организовал диверсию на железной дороге. Для преступления он в социальной сети привлек ранее незнакомого ему молодого человека 2007 года рождения.

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Вместе они прибыли на перегон станций Орел — Стальной Конь и подожгли релейный шкаф. Следователи установили личности диверсантов и задержали их.

В отношении одного из них следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу, а против второго фигуранта выберут иной порядок привлечения к ответственности.

В Омской области 22-летний мужчина получил 16 лет колонии строгого режима за совершение диверсии на железной дороге неподалеку от станции Московка.