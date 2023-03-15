Криминал 15 марта 2023, 17:02 Подозреваемого в атаке на Брянскую область внесли в перечень террористов Подозреваемого в атаке на Брянскую область Капустина включили в перечень террористов Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Росфинмониторинг внес предполагаемого подозреваемого в организации террористической атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область Дениса Капустина* в список экстремистов и террористов. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.

В таблице указано, что Капустин* родился 6 марта 1984 года в Москве.

Реклама

Украинские террористы проникали на территорию населенных пунктов Брянской области в марте. Националисты из стрелкового оружия атаковали гражданский автомобиль, погиб один человек.

Реклама

Президент России Владимир Путин оценил ЧП, назвав ситуацию злонамеренным террористическим актом. Военные провели мероприятия по ликвидации преступников. В тот же день диверсантов выдавили на Украину, где по ним нанесли массированный удар из артиллерии.

Ранее сообщалось, что Капустин* также причастен к попытке взрыва на нефтегазовом комплексе в Волгоградской области летом 2022 года.

*Денис Капустин внесен в России в список экстремистов и террористов.