15 марта 2023, 17:02
Подозреваемого в атаке на Брянскую область внесли в перечень террористов
Подозреваемого в атаке на Брянскую область Капустина включили в перечень террористов
Росфинмониторинг внес предполагаемого подозреваемого в организации террористической атаки украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область Дениса Капустина* в список экстремистов и террористов. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.
В таблице указано, что Капустин* родился 6 марта 1984 года в Москве.
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Украинские террористы проникали на территорию населенных пунктов Брянской области в марте. Националисты из стрелкового оружия атаковали гражданский автомобиль, погиб один человек.
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Президент России Владимир Путин оценил ЧП, назвав ситуацию злонамеренным террористическим актом. Военные провели мероприятия по ликвидации преступников. В тот же день диверсантов выдавили на Украину, где по ним нанесли массированный удар из артиллерии.
Ранее сообщалось, что Капустин* также причастен к попытке взрыва на нефтегазовом комплексе в Волгоградской области летом 2022 года.
*Денис Капустин внесен в России в список экстремистов и террористов.
Терроризм
Россия
Украина
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