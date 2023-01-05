Криминал 05 января 2023, 22:51 Подозреваемого убийстве ведущей «Русского радио» арестовали в Москве Полицейские арестовали предполагаемого убийцу ведущей «Русского Радио Вологда» Азовской РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столичные полицейские арестовали предполагаемого убийцу ведущей «Русского Радио Вологда» Анны Азовской. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как заявили в Следственном комитете Москвы, тело женщины нашли 3 января в квартире одного из жилых домов на улице Полины Осипенко. При осмотре на нем оказалось 30 колото-резаных ран. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики. Прибывшие на место правоохранители взломали дверь и увидели тело женщины в ванной. Они завели уголовное дело об убийстве и задержали сожителя женщины.

Реклама

«Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта 2023 года», — сообщили в ГСУ СК по столице.

Реклама

Арестованный оказался предпринимателем из Вологды. Ранее его судили за причинение тяжкого вреда здоровью. Как уточнил источник агентства, убитая была ведущей «Русского радио Вологда». Журналисты писали, что Азовская приехала на новогодние праздники в Москву вместе со своим сожителем. Пара сняла квартиру, где и произошел конфликт.