Криминал 24 ноября 2023, 12:55 Подозреваемая в убийстве троих детей в Псковской области морила их голодом Shot: задержанная по делу об убийстве троих детей могла морить их голодом РИА «Новости»

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Подозреваемая в убийстве троих детей жительница Псковской области могла заморить их голодом. Такую версию выдвинули следователи, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, задержанную мать также заподозрили в избиении несовершеннолетних. Она стояла на учете в полиции как родитель, ненадлежащим образом исполняющий свои обязанности.

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«Все ее дети были от разных мужчин. В 2020 году сотрудники ПНД перестали контролировать мать в связи с ее „исправлением“», — указали в публикации.

В текущем году жительница Псковской области родила пятого ребенка от нового молодого человека. При этом она не смогла назвать точную дату рождения малыша, так как не зарегистрировала его. О появлении на свет очередного внука не знала даже мать подозреваемой. Проживающие с женщиной дети не ходили ни в садик, ни в школу.

Старшего ребенка забрала на воспитание бабушка. Он единственный из братьев и сестер начал получать образование и в этом году пошел в шестой класс.

Кроме того, следователи установили, что в съемной квартире, где проживала задержанная с парнем и детьми, постоянно происходили застолья с большим количеством алкоголя. Соседи заверили, что гостями нередко были наркоманы. Сама мать постоянно поднимала руку на детей на глазах у всех и не давала им есть.

«С 5-летней девочкой, которая единственная выжила, сейчас работают медики, позже ей понадобится помощь психологов», — уточнил канал.

Источник заявил, что малолетняя три месяца жила в квартире с мертвыми братьями. Скелет одного из них лежал прямо над ней — на втором этаже их двухъярусной кровати.

Ранее правоохранители задержали горе-мать после обнаружения тел троих детей. Ее заподозрили в убийстве несовершеннолетних, следователи приступили к установлению всех деталей произошедшего.