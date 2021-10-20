Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде назвала преступление своим следом в истории

Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, заявила, что решила оставить свой след в истории. Задержанная заявила, что неизлечимо больна и не хотела умирать одна. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Подозреваемая заявила следователям, что у всей ее семьи рак крови. Женщина сказала, что жить ей осталось недолго. А когда она якобы узнала, что скоро ей конец, то решила убить девочку, так как не хотела умирать в одиночестве. Школьница как раз согласилась пойти к ней в квартиру.

Обвиняемая на допросе заявила, что много раз ударила девочку ножом.

Предполагаемую убийцу задержали уже в Карелии, где она пыталась скрыться. Ее сняли прямо с поезда Санкт-Петербург — Мурманск, затем доставили из Беломорска обратно в Вологду. Она пока отходит после передозировки снотворным, но уже может разговаривать. Она уже дала признательные показания, написал RT.

Предполагаемую убийцу проверят на вменяемость. Ей назначили психиатрическую экспертизу, сообщила «Газета.ru».

Девятилетняя школьница пропала в Вологде 16 октября. Спустя два дня девочку нашли мертвой в квартире 40-летней женщины, подозреваемой в ее убийстве. Прощание с ребенком пройдет 21 октября.