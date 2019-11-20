Подозреваемая в поджоге храма в Зеленодольске оказалась психически больной

МВД Татарстана и ФСБ нашли и задержали предполагаемую поджигательницу храма в Зеленодольске. Ей оказалась 33-летняя жительница этого города.

На подозреваемую помогли выйти камеры видеонаблюдения. На кадрах запечатлено, как со стороны леса к церкви шла женщина с пакетом. В храме она провела около часа. Спустя несколько минут после того, как жительница Зеленодольска ушла, появился дым. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике. Уточняется, что с 2010 года подозреваемая состоит на учете у психиатров. Женщина уже дала признательные показания.

О ЧП в храме Казанской иконы Божией матери в Зеленодольске стало известно 13 ноября. Там загорелся чердак отдельно стоящей часовни, которая не действует. Прибывшие на место пожарные смогли справиться с огнем в кратчайшие сроки. В результате произошедшего никто не пострадал. Об этом написала газета «Коммерсант».

По факту случившегося правоохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».