УФСБ задержало начальника колонии под Ростовом по подозрению в краже

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии в Ростовской области. Его заподозрили в том, что он сбывал казенное имущество.

Начальник колонии ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области стал подозреваемым по делу о растрате вверенного имущества в особо крупном размере — это четвертая часть 160-й статьи Уголовного кодекса РФ.

Следствие вынесло версию, что подозреваемый с декабря 2021 года по январь 2022 года, находясь на территории учреждения в городе Новочеркасске, растратил доверенное ему имущество на сумму более одного миллиона рублей.

В результате таких деяний колонии был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере. На записи с камер наблюдения можно увидеть, как с огороженной территории группа людей постепенно демонтирует и вывозит лежащие там материалы в темное время суток на грузовой машине.

Сейчас подозреваемого задержали, следствие вскоре выберет ему меру пресечения. Уголовное дело продолжают расследовать.