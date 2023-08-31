Криминал 31 августа 2023, 20:43 Подожженный в курганской деревне подросток умер от травм Курганский СК сообщил о смерти подожженного односельчанином подростка РИА «Новости»

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Доставленный в больницу с ожогами подросток после нападения жителя деревни Верхнеглубокое скончался от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Курганской области.

В ведомстве напомнили, что 22-летний житель деревни напал на двух несовершеннолетних. Подростки получили термические ожоги.

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Молодого человека задержали в рамках заведенного уголовного дела. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и подадут ходатайство о помещении под стражу.

По данным Telegram-канала «112», мужчина облил двух находящихся около Дома культуры школьников бензином и поджег. У одного из пострадавших врачи обнаружили поражение 98% тела. У второго подростка пламя задело только 10%. Что стало причиной нападения мужчины на подростков, пока неизвестно.

Мать подозреваемого заявила «360», что ее сын никого не хотел убивать.