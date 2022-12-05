Криминал 05 декабря 2022, 12:05 «Подошел, выстрелил и убил». Полиция схватила подозреваемого в убийстве женщины на востоке Москвы СКР: подозреваемого в убийстве женщины на востоке Москвы доставили в Перовский отдел

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины на востоке Москвы. Супруг сознался, что застрелил ее. Его доставили в Перовский межрайонный следственный отдел и допросили, рассказали в Главном управлении СКР по Москве.

Мужчине зачитали материалы дела — его обвинили не только в умышленном причинении смерти, но и в незаконном хранении оружия. Во время обыска в квартире москвича нашли коробку с револьвером системы Нагана, патронами и глушителем. На допросе он признал свою вину.

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«Подошел, выстрелил и убил», — сказал задержанный

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Он рассказал, что супруги жили раздельно, но развод не оформили. Мотивом убийства стала ревность, личная неприязнь и спор из-за имущества. Он застрелил жену, сел за руль, переставил машину на другое место и понял, что она еще жива, но не стал вызывать скорую помощь. Вместо этого задержанный сделал еще несколько выстрелов.

Тело 30-летней женщины нашли на заднем сиденье автомобиля у дома по улице Вишняковской днем 4 декабря. Следователи выяснили, что ей угрожал бывший муж, и начали работать над этой версией. В тот же день сотрудники столичного Следкома вместе с коллегами из уголовного розыска схватили 65-летнего мужчину, а в понедельник доставили в Перовский межрайонный следственный отдел.