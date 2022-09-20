Подошел сзади и ударил топориком. Первая жертва задержанного в Турции россиянина рассказала о нападении | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 11:26 Поделиться Telegram

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Viber Подошел сзади и ударил топориком. Первая жертва задержанного в Турции россиянина рассказала о нападении Житель Темрюка рассказал, как насмерть забивший родителей в Анталье турист напал на него

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В Турции задержали россиянина, который признался в убийстве родителей молотком. Его первой жертвой несколько лет назад стал житель Темрюка Сергей Ткаченко. Он рассказал «360» о нападении, суде и отправке преступника в психиатрическую лечебницу.

С Дмитрием Степановым мужчина знаком с 2010 года. Ни скандалов, и ни дружбы между ними не было — Сергей Ткаченко, будучи таксистом, иногда подвозил парня. Все изменилось после неожиданного нападения.

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«Сидел во дворе на ступеньках. Открылась сзади дверь, я и не видел, что это был он. Ударил меня топориком для разделки мяса по голове. Разбил голову и дальше, я уже падал, стал добивать», — рассказал бывший таксист.

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Мужчина через неделю очнулся в отделении реанимации краснодарской больницы после трепанации черепа. Дмитрия Степанова на тот момент задержали. Его признали невменяемым. На суде как официальный представитель выступал его отец. Подсудимого отправили на лечение в психиатрическую лечебницу.

Больше они не виделись. О том, что парень вышел на свободу, Сергей Ткаченко узнал случайно. Мужчина четыре месяца лечился, остался инвалидом и решил потребовать компенсацию.

«Адвокат сказал, что если отец выступил его официальным представителем и был на суде, можно истребовать компенсацию с него. Я подал заявление в суд. <…> Но суд представил это так, что теперь Дмитрий дома, работает [у отца], инвалид второй группы по психиатрии, деньги спрашивайте с него», — сказал потерпевший.

Сергей Ткаченко лично с семьей знаком не был, но от земляков узнал, что брат Дмитрия Степанова в свое время умер от передозировки запрещенных веществ, дядя был состоятельным человеком. Звоночки о том, что с парнем лучше не связываться, были еще до нападения. Однажды он подал на таксиста заявление и потребовал возместить ущерб за якобы нанесенные побои.

«Якобы я сделал ему компрессионный перелом шеи. Это было давняя травма. Где-то в Ростовской области подняли архив и доказали, что она была раньше. Дело закрыли», — рассказал Сергей Ткаченко.

По его словам, парень попал в крупную аварию. Его девушка погибла, а он, будучи за рулем, получил перелом.

Психически больной турист в Анталье напал с молотком на своих родителей. Мужчина скончался сразу, женщину госпитализировали с тяжелыми ранениями. Их сын скрылся и записал видео, в котором сознался в убийстве и обвинил отца в побоях. Спустя время его задержала полиция.

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