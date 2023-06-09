Эксклюзив 09 июня 2023, 02:05 «Подошел и выстрелил». Пенсионер открыл огонь по «шумному» соседу из ружья Мужчина застрелил соседа из-за шума в деревне Каменка в Подмосковье Pxhere

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Конфликт произошел между соседями в деревне Каменка под Каширой. Пожилого мужчину разозлил «шумный» сосед и он застрелил его из ружья. Супруга погибшего Татьяна рассказала «360» детали произошедшего.

В момент убийства женщина была на работе. По словам родственников, ее муж и еще один сосед находились в квартире, где были открыты окна. Пожилой мужчина спустился к ним, поскольку ему не понравилось шумное поведение соседей.

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Татьяна отметила, что ее муж всегда громко говорил, это была особенность его голоса. Между недовольным соседом и ее супругом завязался конфликт. Женщина признала, что первым ударил ее муж. Ссорившихся мужчин разнял третий сосед — тот, с которым отдыхал супруг Татьяны. После этого недовольный мужчина вернулся к себе.

«Минут через 15 он вышел с ружьем, <…> муж сидел на лавочке в телефоне. Он подошел и выстрелил», — рассказала женщина.

По ее словам, все это видела ее племянница. Татьяна рассказала, что они переехали в этот дом три года назад, но местные жители говорили о неспокойном характере застрелившего ее супруга мужчины.

«Мы тут живем три года, так я его видела и все. Но местные говорят, да, он конфликтный. Но это как говорят, с их слов», — отметила Татьяна.

Стрелявшего мужчину задержали правоохранители. После смерти мужа Татьяна осталась с тремя детьми.