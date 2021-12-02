Подорвавшего соседа в лифте жителя Иркутска отправили в СИЗО

В Иркутске избрали меру пресечения 50-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство соседа путем подрыва пиротехнического устройства в лифте. Об этом сообщили на сайте Свердловского районного суда города.

Обвиняемого заключили под стражу. На какой срок, не уточняется.

Взрыв в подъезде жилого дома на улице маршала Конева в Иркутске произошел 30 ноября. Хлопок раздался при подъеме лифта, впоследствии произошло обрушение. Пострадал один человек, которому потребовалась помощь врачей. Его доставили в больницу.

Прибывшие на место криминалисты установили, что в лифте сработало самодельное пиротехническое устройство. Предположительно, обвиняемый положил его в пакет и повесил в кабине. Желая отомстить соседу, он дожидался, пока тот зайдет в лифт, чтобы привести устройство в действие. Но в лифте оказался не сосед, с которым он поссорился, а его 30-летний сын.

Против подрывника завели дело по статье «Покушение на убийство». При обыске в квартире и гараже задержанного обнаружили различные предметы, представляющие интерес для следственного разбирательства.