«Подопнул его ногой»: очевидцы рассказали о реакции полицейского на сбитого им мальчика под Кировом

Очевидцы рассказали СМИ, что когда ребенок притормозил, было уже слишком поздно. Полицейский врезался в него на большой скорости. По словам свидетелей, мальчика откинуло на пару десятков метров.

Алкоголь в крови ребенка. Главные вопросы по делу сбитого полицейским мальчика Подробнее

Вместо того, чтобы подбежать к ребенку и оказать ему помощь, полицейский поспешил осмотреть иномарку, утверждает собеседник телеканала РЕН. Только после этого он подошел к мальчику, но тот был уже мертв.

«Водитель подошел и его подопнул ногой. Вот так, ногой. Он подошел и сказал: „На какой *** ты мне капот помял?!“» — сказал один из очевидцев.

Сейчас сотрудник полиции продолжает выполнять свои служебные обязанности. От работы его не отстранили.

Шестилетнего мальчика сбили 13 октября в селе Буйское Кировской области. На ребенка наехал майор полиции, после чего ребенок скончался от полученных травм. Специалисты провели экспертизу, которая выявила в крови мальчика 0,51 промилле алкоголя.

По словам проводившего анализ эксперта, ошибки в его работе быть не могло. Родители погибшего ребенка не верят результатам исследования. Также в правильности экспертизы усомнилась и уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, которая заявила, что необходимо проверить все обстоятельства произошедшего.