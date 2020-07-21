Подмосковный суд рассмотрит дело таксиста-отравителя

В Московской области орудовал таксист, который травил пассажиров, забирал все вещи и оставлял клиентов в бессознательном состоянии на улице. Из-за его действий погибла девушка. Сейчас мужчина задержан, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура области уже утвердила обвинительное заключение в отношении таксиста по статье о причинении тяжкого вреда, пов­лекшее смерть, а также по статье за разбойное нападение. Местному 54-­летнему жителю Подмосковья грозит лишение свободы до восьми лет.

Следствие установило, что водитель в период с июня 2014 года по ноябрь 2016 года подрабатывал таксистом в Московской области. Тогда же были совершены нападения на пассажиров. Мужчина предлагал клиентам выпить алкогольный напиток, в котором было отравляющее лекарство.

После того, как человек отключался, водитель забирал все вещи. Потом таксист оставлял пассажира на улице. Из-за отправления побила одна девушка. Таксиста взяли под стражу. Его уголовное дело направлено в Ногинский го­родской суд Московск­ой области.