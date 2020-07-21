Подмосковный суд рассмотрит дело таксиста-отравителя
Прокуратура области уже утвердила обвинительное заключение в отношении таксиста по статье о причинении тяжкого вреда, повлекшее смерть, а также по статье за разбойное нападение. Местному 54-летнему жителю Подмосковья грозит лишение свободы до восьми лет.
Следствие установило, что водитель в период с июня 2014 года по ноябрь 2016 года подрабатывал таксистом в Московской области. Тогда же были совершены нападения на пассажиров. Мужчина предлагал клиентам выпить алкогольный напиток, в котором было отравляющее лекарство.
После того, как человек отключался, водитель забирал все вещи. Потом таксист оставлял пассажира на улице. Из-за отправления побила одна девушка. Таксиста взяли под стражу. Его уголовное дело направлено в Ногинский городской суд Московской области.