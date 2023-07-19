19 июля 2023, 19:04
Подмосковный «отравитель» предстал перед судом за убийство еще 22 человек
Мать жертвы подмосковного «отравителя» исключила его знакомство с преступником
Очередное заседание по делу подмосковного «отравителя» в электричках состоялось в Раменском городском суде. Он предстал перед судом за убийство еще 22 человек — на счету преступника 37 погибших. Кадры из здания суда оказались в распоряжении «360».
По данным Следственного комитета, с октября 2007 по январь 2009 года обвиняемый совершал преступления в столичных вокзалах и электричках. Его жертвами становились пассажиры Курского и Казанского направлений. Мужчина замечал подвыпивших людей и предлагал им продолжить «застолье».
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В ходе беседы он незаметно подмешивал им психотропные препараты. После того как жертва теряла сознание, злоумышленник забирал деньги и ценные вещи. От острого отравления препаратом пассажиры умирали. Правоохранители задержали подозреваемого в начале 2010 года. Мужчину приговорили к 22 годам колонии строгого режима.
В беседе с «360» мать одного из погибших от рук маньяка рассказала, что ее сын не пошел бы на контакт с незнакомым человеком, поэтому она исключила его знакомство с преступником перед гибелью.
«Сыну было 27 лет, работал программистом. Он никогда не общался с незнакомыми людьми на улицах. У него всегда была бутылка воды с собой, которую после преступления и нашли в вагоне электрички», — добавила она.
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