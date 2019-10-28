Подмосковных полицейских задержали за взятку в полмиллиона рублей

Двух высокопоставленных полицейских, а также двух оперуполномоченных задержали в подмосковном Ступине за коррупцию. Их обвинили в получении взятки в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники службы безопасности МВД совместно с силовиками из ФСБ сейчас проверяют информацию о причастности ступинских полицейских к коррупционным преступлениям.

Замначальника ОМВД «Дорогомилово» отправили в СИЗО на 2 месяца Подробнее

Замначальника отдела МВД России по городскому округу Ступино и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали при получении 500 тысяч рублей от некоего гражданина 28 октября.

Вместе с ними задержали двух оперуполномоченных. Волк рассказала, что материалы в отношении задержанных полицейских передали в следственные органы. Подмосковный главк МВД назначил служебную проверку по факту коррупции.