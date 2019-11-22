Подмосковные подростки сбили полицейского, уходя от погони

В Электростали двое подростков наехали на сотрудника ГИБДД. Молодые люди хотели сбежать от инспекторов ДПС, а полицейский встал у них на пути.

Погоню за парнями 16 и 17 лет сотрудники правоохранительных органов организовали 19 ноября в Электростали, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

Молодые люди совершили правонарушение, не реагировали на законные требования остановиться и решили скрыться от полицейских на своем автомобиле. Помешать подросткам решил сотрудник ГИБДД. В итоге попал под колеса ВАЗ-5105, за рулем которого был один из нарушителей.

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Несовершеннолетних, сбивших полицейского, задержали.

СК проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить степень причиненного вреда здоровью полицейского. По итогам всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.