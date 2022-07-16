Подмосковную журналистку и Дмитрия Певцова обвинили в похищении профессора «Щуки»

Артиста, депутата Госдумы Дмитрия Певцова и корреспондентку издания «Подмосковье сегодня» Анну Соколову обвинили в «похищении» завкафедрой пластической выразительности Театрального института имени Щукина Андрея Дрознина. Актер и журналистка подверглись травле после того, как вызволили профессора из сомнительного пансионата, куда его поместил племянник.

Певцов при поддержке журналистов «Подмосковья сегодня» вызволил 84-летнего профессора «Щуки» из частного дома престарелых, куда его поместил племянник, перед этим убедивший дядю переписать на него квартиру в центре Москвы. Дрознин томился в сомнительном пансионате более полугода, где остался без связи с внешним миром.

Первыми тревогу забили выпускники «Щуки», узнав преподавателя на видео из дома престарелых «Николина гора». На записи Дрознин признавался, что мечтает «вырваться из плена». Друзья и ученики к тому моменту уже четыре месяца не могли связаться с профессором. Студенты обратились за помощью к Певцову и депутату Мособлдумы Николаю Черкасову, которые направили запросы во все компетентные органы.

Дрознина удалось вызволить из богадельни на этой неделе. Певцов вместе с полицией прорвался в пансионат и вытащил профессора, который ему тоже когда-то преподавал. Дрознина отвезли в безопасное место. «Подмосковья сегодня» сообщило, что в анализах у профессора обнаружили признаки отравления психотропными веществами.

Но на этом история не закончилась. Певцова и Соколову начали обвинять в «похищении». Как сообщило издание, в адрес журналистки посыпались оскорбления и угрозы после того, как в Сети появились ее персональные данные, предположительно, обнародованные родственниками профессора. Журналистка вместе с юристами издания напишет заявление в полицию на родственников Дрознина, а также на адресатов угроз.