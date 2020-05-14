Подмосковную студентку похитили у подъезда и изнасиловали в лесу

Студентку из Ногинска похитили трое мужчин. Девушку схватили возле дома, отвезли в лес и изнасиловали. Подозреваемых удалось найти и задержать. Один из них уже был судим, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Полицейским о случившемся с 16-летней студенткой рассказала 13 мая ее мать. Накануне неизвестные силком затолкали свою жертву в машину. Напали на нее вечером прямо возле дома.

Девушку увезли на Hyundai Accent в лес Богородского городского округа, где и надругались на над ней.

Правоохранители нашли подозреваемых в преступлении. Ими оказались три выходца из Ногинска. У одного из них есть судимость по статье 166 УК РФ.

СК возбудил уголовное дело об изнасиловании. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнили в пресс-службе ведомства по Московской области. Всех троих задержали.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

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