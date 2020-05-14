Подмосковную студентку похитили у подъезда и изнасиловали в лесу
Полицейским о случившемся с 16-летней студенткой рассказала 13 мая ее мать. Накануне неизвестные силком затолкали свою жертву в машину. Напали на нее вечером прямо возле дома.
Девушку увезли на Hyundai Accent в лес Богородского городского округа, где и надругались на над ней.
Правоохранители нашли подозреваемых в преступлении. Ими оказались три выходца из Ногинска. У одного из них есть судимость по статье 166 УК РФ.
СК возбудил уголовное дело об изнасиловании. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнили в пресс-службе ведомства по Московской области. Всех троих задержали.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
В Санкт-Петербурге пятеро мигрантов ночь напролет насиловали и избивали свою соотечественницу. Поймать удалось только двоих из них.