Подмосковного блогера-вымогателя осудили на семь лет условно

Блогера Дмитрия Свиридова признали виновным в вымогательстве. Деньги он требовал у администрации городского округа Королев. Мужчине назначили семь лет лишения свободы. Из-за состояния его здоровья срок будет условным.

Решение в отношении блогера вынес Королевский городской суд Московской области, сообщили в пресс-службе суда.

«Свиридова <…> признать виновным в совершении преступления в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 3 статьи 163 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. <…> Назначенное наказание считать условным, установив Свиридову испытательный срок в пять лет», — указано в приговоре.

В конце 2019 года блогер создал несколько интернет-ресурсов о городском округе. На них Свиридов регулярно размещал недостоверную информацию якобы о коррупции в администрации и главы Королева Александра Ходырева.

Мужчине удалось выйти на сотрудника администрации города, которому он пригрозил опубликовать некие факты о коррупционной деятельности Ходырева. За неразглашение этих сведений блогер потребовал заплатить ему крупную сумму денег.

После этого местные власти обратились в правоохранительные органы. В феврале 2020 года сотрудники ФСБ задержали Свиридова при получении денежных средств. В ходе расследования и судебного разбирательства свою вину мужчина признал лишь частично.

Сейчас блогер находится под домашним арестом. Мера пресечения останется без изменений до вступления приговора в силу.