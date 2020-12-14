Подмосковного бизнесмена нашли мертвым на берегу Клязьмы

В солнечногорской деревне Майдарово нашли мертвым предпринимателя из Химок. Мужчина с огнестрельным ранением головы лежал в служебной машине, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Подмосковного бизнесмена обнаружили без признаков жизни днем 13 декабря на берегу реки Клязьмы. Тело находилось в автомобиле Mercedes-Benz GLE 4MATIC, который принадлежит АО «РАА «Спецтехника». Смерть наступила около 10 часов назад.

Погибшим оказался 37-летний исполнительный директор ассоциации. Он жил в Химках, а работал в Дубне. Труп отправили в морг для судебно-медицинскую экспертизу. СК начал проверку после случившегося.

С места происшествия изъяли документы погибшего, травматический девятимиллиметровый пистолет и гильзу от патрона.