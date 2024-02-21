Криминал 21 февраля 2024, 15:27 Подложивший бомбу под машину родственника на Кубани попал на видео Подложившего бомбу из огнетушителя под машину мужчину арестовали на Кубани

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В Краснодаре в отношении мужчины, который подложил под иномарку родственников взрывчатку в корпусе огнетушителя, возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.

Дело возбудили по статье 222.1 Уголовного кодекса России. Мужчине предъявили обвинение.

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«На период предварительного расследования злоумышленник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

Житель Краснодара заложил самодельную бомбу в корпусе огнетушителя под машину своего родственника. По данным Telegram-канала Shot, так он хотел разрешить споры о наследстве. Судя по видео, мужчина сильно не прятался. Он подошел к машине, наклонился и положил взрывчатое устройство.

Выйдя из дома, супруга хозяина авто обнаружила странный предмет. Огнетушитель показался ей подозрительным. Поэтому женщина сразу вызвала правоохранителей.

Специалисты обнаружили в корпусе огнетушителя 300 граммов пиротехники, электрический воспламенитель и поражающие элементы.