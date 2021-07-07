Подготовленный из-за захвата заложников в Сбербанке мешок денег показали на видео

В Тюмени после захвата заложников в отделении Сбербанка подготовили мешок с деньгами. СК снял его на видео. В ведомстве не объяснили, что с ним собирались делать.

Следователи показали большой черный пластиковый пакет, набитый пятитысячными купюрами. Были они настоящими или нет — неизвестно.

Утром 7 июля мужчина пришел в тюменское отделение Сбербанка на Червишевском тракте. Он захватил заложников, пригрозил «опасным предметом в сумке» и потребовал 15 миллионов рублей. Страдающий психическим расстройством злоумышленник принес с собой муляж бомбы. Он заявил, что напасть на банк его якобы попросил кинорежиссер Федор Бондарчук.

Из-за угрозы взрыва правоохранители эвакуировали из дома, на первом этаже которого находится банк, несколько десятков человек. Захватчика быстро задержали и отвезли на допрос. В пресс-службе СУ СК России по региону сообщили, что после этого происшествия завели уголовное дело по статье «Захват заложника».