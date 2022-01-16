Нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко готовилось заранее. Предположительно, этим занималась целая группировка. О подробностях рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в Наро-Фоминске.

«Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили», — сообщил собеседник издания.

По его словам, вечером 16 января было устроено подставное ДТП — якобы Коташенко врезалась в чужую машину. После того, как женщина остановилась, из поврежденного автомобиля выскочили трое мужчин с оружием.

Угрожая пистолетами (так сообщила сама потерпевшая), женщину заставили поехать домой. Там вдова Градского отдала грабителям все ценности, какие были внутри. После этого преступники велели ей довести их до Апрелевки.

«Сказали, что если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы», — сообщил источник.

В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемых. Общий ущерб сама Коташенко оценивает в 100 миллионов рублей.

Также ранее женщина уточнила, что все произошло 16 января около полудня, однако обратиться в полицию она решилась только сейчас.