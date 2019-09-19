Мошенники незаконно зарегистрировали в России больше тысячи мигрантов

Суд Москвы признал виновной группу преступников, которые занимались подделкой документов и организовывали незаконную миграцию иностранцев в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

Россияне высказались против притока мигрантов Подробнее

Преступники изготавливали и продавали поддельные документы, которые давали им право легально находиться в Московском регионе. Также они помогали иностранным гражданам с постановкой на миграционный учет.

Правоохранители провели обыски в квартирах, лабораториях и офисе осужденных. Там нашли поддельные печати диппредставительств, штампы о пересечении границы РФ, поддельные бланки дипломов о высшем образовании, свидетельства о рождении, о заключении брака, иностранные паспорта.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники незаконно зарегистрировали более тысячи иностранцев. По решению Зюзинского суда Москвы, преступники проведут от полутора до двух лет в колонии общего режима.

Ранее специалисты «Левада-центра» провели опрос об отношении россиян к иностранным гражданам. Выяснилось, что 72% жителей России высказались за ограничение притока мигрантов в страну.