Поддельные сумки на 3,5 млн рублей нашли у мужчины в Пулково

Уточняется, что вещи не были задекларированы. Сам мужчина заявил, что везет более 70 вещей в подарок друзьям и родственникам.

Проверка показала, что что они все были копиями известных брендов. Сейчас материалы дела передали в отдел МВД России по аэропорту.