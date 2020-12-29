Поддельные сумки на 3,5 млн рублей нашли у мужчины в Пулково
Таможенники в Пулково изъяли поддельные сумки, кошельки и рюкзаки на 3,5 миллиона рублей у мужчины, который летел из Турции. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу таможенного управления.
Уточняется, что вещи не были задекларированы. Сам мужчина заявил, что везет более 70 вещей в подарок друзьям и родственникам.
Проверка показала, что что они все были копиями известных брендов. Сейчас материалы дела передали в отдел МВД России по аэропорту.