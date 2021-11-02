Поддельные права оказались у водителя, сбившего трех подростков в Кургане

Задержан водитель, который сбил трех подростков в Курганской области. Оказалось, что у него поддельные права. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и грамотных действий сотрудников полиции водитель был установлен», — рассказали в ведомстве.

Водителя задержали у него дома в нетрезвом виде. Оказалось, что у него никогда не было прав, и он использовал поддельный документ.

На мужчину составили несколько административных протоколов. По поддельным правам проводится проверка.