Поддельная купюра номиналом пять тысяч оказалась у жительницы Пензы | 360°

02 ноября 2022, 17:43
Поддельная купюра номиналом пять тысяч оказалась у жительницы Пензы
Полиция проверила квартиру жительницы Пензы, которая принесла в одну из местных финансовых организаций фальшивую купюру номиналом в пять тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД по региону.
Выяснилось, что поддельная банкнота оказалась среди ее накоплений, которые хранились дома. Больше фальшивых денег или оборудования для их изготовления правоохранители в доме пензячки не обнаружили.
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Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают всех причастных к случившемуся.
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