Поддельная купюра номиналом пять тысяч оказалась у жительницы Пензы | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 17:43 Поддельная купюра номиналом пять тысяч оказалась у жительницы Пензы

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Полиция проверила квартиру жительницы Пензы, которая принесла в одну из местных финансовых организаций фальшивую купюру номиналом в пять тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД по региону.

Выяснилось, что поддельная банкнота оказалась среди ее накоплений, которые хранились дома. Больше фальшивых денег или оборудования для их изготовления правоохранители в доме пензячки не обнаружили.

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Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают всех причастных к случившемуся.

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