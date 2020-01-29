Расследование по уголовному делу журналиста Ивана Голунова продолжается. Его возбудили после того, как Голунову подбросили наркотики.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с ГУСБ МВД России и УСБ МВД России по городу Москве, установлены и задержаны пятеро фигурантов», — рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Все задержанные — бывшие сотрудники полиции. Они работали в отделении по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. В СК назвали их имена. Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник Игорь Ляховец. В ближайшее время всем им предъявят обвинение.

Как считает следствие, в июне 2019 года тогда еще действующие сотрудники полиции подложили Голунову в рюкзак, а позже и в квартиру наркотики. Правоохранители рассчитывали «найти» запрещенные вещества в сумке у журналиста и у него дома, чтобы иметь основания обвинить его в их незаконном обороте. В ходе расследования оказалось, что эти наркотики полицейские приобрели незаконно.

Сейчас экс-полицейских допрашивают. Меру пресечения им выберут позже.