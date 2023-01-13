Эксклюзив 13 января 2023, 13:38 «Подбежал и ударил кулаком в лицо». Мама школьницы из Новосибирска — о напавшем на ее дочь собачнике Судимый житель Бердска разбил нос девочке за замечание о прогулке с хаски без поводка rawpixel

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Мужчина накинулся на 16-летнюю девушку в Новосибирске из-за того, что она сделала ему замечение поводу прогулки с хаски без поводка. Мама школьницы Динара Шахметова рассказала «360», что у дочери разбит нос. По ее словам, нападавший в момент случившегося был выпившим.

«Ребенок сделал замечение после того, как отбил нашего питомца от хаски. Мужчина был в неадкватном состоянии, в состоянии алкогольного опьянения и, как потом выяснилось, наркотического — под действием солей», — заявила Шахметова.

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Сначала мужчина стал нецензурно выражаться в адрес девушки.

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«Она сказала, что вообще-то надо собак выгуливать с поводком. Перепалка какая-то произошла, она не заметила, как он близко подошел. Он ударил ее сначала поводком. Она пыталась зайти в подъезд, но тут он подбежал и ударил кулаком в лицо», — заявила мать постадавшей.

После этого девочка смогла убежать домой, ее мама вызвала скорую и полицию, а также с помощью старшего по дому и участкового узнала адрес мужчины.

«Он открыл нам дверь, сначала сделал вид, что не понимает, в чем дело», — вспомнила собеседница «360».

Она сказала, что напишет заявление на него заявление в полицию, мужчина стал угрожать, в итоге его увел участковый.

По словам женщины, ее дочь чувствует себя нормально. Однако врачи диагностировали у подростка перелом носа со смещением. По предварительной информации, сотрясения головного мозга нет, скоро девочка пройдет более детальное обследование.

Случай произошел 11 января в Калининском районе Новосибирска.

«Участковым, уполномоченным полиции, в кратчайшие сроки был установлен и задержан гражданин, который нанес телесные повреждения несовершеннолетней. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Бердска. В тот день мужчина приехал к знакомой и пошел гулять с ее собакой», — рассказала «360» начальник отделения организации взаимодействия со СМИ отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова.

Она добавила, что в скором времени пострадавшая девушка пройдет судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение. Все обстоятельства этого дела выясняются.