Подарок за 100 тысяч рублей украли у москвички на свадьбе

Свадьба москвички была испорчена из-за того, что во время торжества пропал дорогой подарок. У девушки украли драгоценности за 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

В полицию 9 сентября обратилась 29-летняя москвичка. Она рассказала, что четыре дня назад они с мужем отпраздновали свадьбу. Одним из подарков стала ювелирный комплект с золотой цепочкой.

Новоиспеченная жена посмотрела подарок после регистрации в ЗАГСе, а потом вместе с мужем и друзьями отравилась на фотосессию в парке. Сумку с драгоценностями девушка оставила в машине.

После этого компания отправилась на банкет. Там молодая женщина больше не проверяла сумку. О подарке она вспомнила только глубокой ночью, когда ей позвонил знакомый. Он сообщил, что нашел в ресторане ту самую сумку. Приятель объяснил, что оставил ее у одного товарища в Московской области. На следующий день вещи вернули молодоженам. Однако девушка не нашла среди них ювелирного украшения. По факту случившегося полиция проводит проверку.