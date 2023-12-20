Криминал 20 декабря 2023, 17:59 Подаривший девушке коробку со взрывчаткой москвич получил 9 лет колонии Суд дал мужчине девять лет колонии за попытку взорвать девушку в Новой Москве РИА «Новости»

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Троицкий районный суд вынес приговор Никите Селюнину, который отправил коробку с взрывным устройством отвергнувшей его девушке. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Селюнину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

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По данным следствия, Селюнин подбросил 22-летней девушке коробку, в котором вместо подарка лежала бомба. После того как получательница открыла упаковку, последовал взрыв. Жертву с ожогами лица и рук доставили в больницу, а подозреваемого задержали при попытке бежать из города.

Селюнин рассказал, что самостоятельно смастерил взрывной механизм, поместил его в коробку, украсил красной лентой, а утром 20 февраля оставил посылку у дома возлюбленной.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство и создании взрывного устройства. Обвиняемый сообщил, что не собирался убивать девушку. Причиной поступка стали неразделенные чувства.