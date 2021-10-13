Избившие пенсионера приставы из Тюмени попали под уголовное дело

Уголовное дело завели против судебных приставов, которые в ходе конфликта с пожилым жителем Тюмени ударили его. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на адвоката потерпевшего Юлию Волохину.

Она напомнила, что дело произошло в январе этого года. По решению суда у ее клиента забрали внучку, чтобы передать отцу.

«Дело возбуждено после нескольких обжалований на поставновление об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы очень долго за это боролись и теперь уголовное дело возбудили. Он действительно признан потерпевшим», — сообщила юрист.

Судебные приставы действовали очень грубо. Сам момент конфликта пожилого человека представителями судебной системы очевидцы сняли на видео, которое разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, что несколько приставов силой удерживают вырывающегося из рук пенсионера. Пока их коллега сажает девочку в машину. На жалобу в региональном Управлении ФССП Тюменской области заявили, что сотрудники действовали по решению суда.

Как уточнило издание 72.ru, в постановлении о возбуждении дела говорится, что приставы несколько раз ударили пенсионера. Дело завели по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».