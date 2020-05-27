Под Тамбовом арестован подозреваемый в убийстве ветерана. Видео

Накануне в Тамбовском районе был убит топором ветеран Великой Отечественной войны в собственном доме. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Это 46-летний односельчанин пенсионера.

Преступник днем проник через окно в дом участника боевых действий, нанес ему несколько ударов топором в голову. Потом он обнаружил, что в доме находилась и внучка пенсионера, атаковал ее и скрылся.

Ветеран скончался на месте, а его родственница госпитализирована. СК возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».

Следователи на данный момент осматривают место преступления, допрашивают свидетелей, родственников, соседей погибшего и устанавливают обстоятельства и мотив убийства. В Тамбовскую область направлены сотрудники центрального аппарата СК для оказания помощи региональному управлению ведомства.