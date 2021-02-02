Под Смоленском возбудили уголовное дело за смерть в прямом эфире

Следствие в Смоленской области возбудило дело после смерти в прямом эфире треш-стримера. По факту смерти устанавливаются детали противоправных действий, также разыскивается автор канала.

Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону. Смоленские СМИ уже не первый раз упоминают об этом случае. Ранее они рассказывали, что в прямой трансляции YouTube-канала около полутора сотен пользователей наблюдали за умирающим 60-летним Юрием Душечкиным. Отмечается, что авторы канала показывали своим подписчиком людей старшего возраста с алкогольной зависимостью. Они издевались над пенсионерами, например, надевая им на голову ведро, и били палкой, а зрители по ту сторону экрана могли вносить деньги на дополнительные развлечения и алкоголь.

Умерший мужчина был постоянным участником прямых трансляций. В тот вечер он также выпил 1,5 литра дешевого алкоголя, от которого, возможно, и скончался. СК объявил о начале доследственной проверки изложенной в СМИ информации.

«По результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“», — говорится в сообщении.

Следователи занимаются поиском человека, который проводил эти трансляции, и устанавливают детали преступления.

На данный момент активно ведется полемика по поводу блокировки треш-стримов на законодательном уровне. Обсуждение этой идеи началось в Совете Федерации после трансляции стримера Reeflay в декабре прошлого года, когда выяснилось, что девушка, находившаяся в объективе камеры, умерла.