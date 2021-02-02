Под Смоленском возбудили уголовное дело за смерть в прямом эфире
Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону. Смоленские СМИ уже не первый раз упоминают об этом случае. Ранее они рассказывали, что в прямой трансляции YouTube-канала около полутора сотен пользователей наблюдали за умирающим 60-летним Юрием Душечкиным. Отмечается, что авторы канала показывали своим подписчиком людей старшего возраста с алкогольной зависимостью. Они издевались над пенсионерами, например, надевая им на голову ведро, и били палкой, а зрители по ту сторону экрана могли вносить деньги на дополнительные развлечения и алкоголь.
Умерший мужчина был постоянным участником прямых трансляций. В тот вечер он также выпил 1,5 литра дешевого алкоголя, от которого, возможно, и скончался. СК объявил о начале доследственной проверки изложенной в СМИ информации.
«По результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“», — говорится в сообщении.
Следователи занимаются поиском человека, который проводил эти трансляции, и устанавливают детали преступления.
На данный момент активно ведется полемика по поводу блокировки треш-стримов на законодательном уровне. Обсуждение этой идеи началось в Совете Федерации после трансляции стримера Reeflay в декабре прошлого года, когда выяснилось, что девушка, находившаяся в объективе камеры, умерла.